Tentativa de chacina deixa dois mortos e dois feridos em bar de Fortaleza

Ação criminosa foi registrada na noite dessa quinta-feira, 22, no bairro Parque São José / Crédito: Reprodução/Leitor Via WhatsApp O POVO

Uma tentativa de chacina deixou duas pessoas mortas a tiros, sendo um homem e uma mulher, e outras duas pessoas feridas, uma outra mulher e um homem, em um bar localizado no bairro Parque São José, em Fortaleza. A ação criminosa foi registrada por volta das 22 horas da noite dessa quinta-feira, 22. Os sobreviventes do crime foram socorridos para o Instituto Doutor José Frota (IJF), no entanto, ainda não há informações do estado de saúde deles. Na ocorrência, equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e Perícia Forense do Ceará (Pefoce) foram acionadas e iniciaram diligências.