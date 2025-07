Viaturas das polícias Militar e Civil serão blindadas no Ceará

O Governo do Ceará anunciou nesta quarta-feira, 30, o início do processo de blindagem das viaturas utilizadas pelas forças de segurança. A medida, publicada na rede social do governador Elmano de Freitas (PT), abrangerá as polícias Militar (PMCE) e Civil (PC-CE).

A decisão busca fortalecer o enfrentamento ao crime organizado e, de acordo com o governador, também deve proporcionar melhores condições de trabalho aos profissionais. “Tomamos a decisão de aderir a atas de licitações realizadas em outros estados para iniciarmos a aquisição de viaturas blindadas”, disse.