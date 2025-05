Tentativa de chacina deixa cinco pessoas baleadas horas após homicídio de influenciadoras na Barra do Ceará

Ocorrência foi registrada na madrugada desta sexta-feira, 2, horas após duas influenciadoras digitais serem assassinadas no Vila do Mar. Vítimas foram socorridas e encaminhadas para o IJF

Uma tentativa de chacina deixou cinco pessoas baleadas em via pública na madrugada desta sexta-feira, 2, no bairro Barra do Ceará, em Fortaleza. As vítimas, ainda não identificadas, foram socorridas e levadas para o Instituto Doutor José Frota (IJF).

A ocorrência aconteceu horas depois da morte de duas influenciadoras digitais na Vila do Mar, na Barra do Ceará, na noite dessa quinta-feira, 1º.