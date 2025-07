O POVO+ lança filme sobre relação entre crime organizado e política

Novo documentário do O POVO+, "Guerra Sem Fim: Facções e Política" aborda relação entre crime organizado e política / Crédito: Reprodução/O POVO+

A plataforma de streaming O POVO+, do Grupo de Comunicação O POVO, lança em 28 de julho mais uma produção audiovisual em seu catálogo. Trata-se do documentário “Guerra sem Fim: Facções e Política”. O filme revela as conexões perigosas entre o crime organizado e o poder político no estado do Ceará. A produção aborda o caso de José Braga Barrozo, o Braguinha (PSB), prefeito reeleito de Santa Quitéria (município do Sertão dos Crateús).

Ele foi preso em 1º de janeiro deste ano, antes de tomar posse do cargo, acusado pelo Ministério Público Eleitoral (MPE) de envolvimento com uma facção criminosa. Ela teria coagido eleitores, candidatos e funcionários da Justiça Eleitoral no pleito de 2024. Guerra Sem Fim: nova produção audiovisual do O POVO+ sobre facções O documentário tem direção e roteiro do jornalista Demitri Túlio, além de trabalhos de Mariana Lopes (produção e pesquisa), Fco Fontenele (direção de fotografia), Aurélio Alves e Samuel Setubal (assistência de fotografia) e edição de Raphael Góes. A decisão de produzir o filme está relacionada ao histórico do O POVO de noticiar as interferências de facções criminosas na vida da Cidade e do Estado. Em 2020, foram publicados no O POVO+ os primeiros episódios da websérie "Guerra Sem Fim". Cinco anos depois, chega ao público nova obra, desta vez focando na capilaridade do crime organizado no poder político.

Entre as personalidades entrevistadas para o documentário estão o deputado estadual Renato Roseno (Psol), o procurador e coordenador do Centro de Apoio Operacional Eleitoral, Emmanuel Girão, e os advogados de defesa de Braguinha, Fernandes Neto e Waldir Xavier. Além disso, participa da gravação o prefeito de Caucaia, Naumi Amorim (PSD). Jornalistas do O POVO - como Cláudio Ribeiro, Érico Firmo e Lucas Barbosa - também fazem contribuições para o filme.

Na avaliação de Demitri Túlio, porém, o principal personagem é o promotor de justiça Adriano Saraiva, do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco-CE). “Ele vive com a cabeça a prêmio por mergulhar com o Gaeco e policiais sérios no submundo das facções”, destrincha o diretor. Guerra Sem Fim: documentário aborda a capilaridade do crime organizado Enquanto repórter, Demitri Túlio acompanha parte do cotidiano das facções no Ceará desde 2015, quando “o primeiro governo Camilo negava a existência do ‘nascimento’ desse tipo de grupo organizado para o crime”, como relata. Assim, reportou desde as primeiras expulsões de pessoas de suas casas pelas facções em Fortaleza. Desde então, considera que tais grupos criminosos “criaram musculatura nos cotidianos de Fortaleza e de todo o Ceará”.

Guerra Sem Fim: facções “ousadas” para entrar no poder político Ao longo do processo de apuração para o documentário, alguns dos aspectos mais marcantes foram, segundo o também roteirista, a “ousadia das facções” em quererem entrar no locus política e a violência usada como instrumento para alcançar esse objetivo. O jornalista reflete que esse desejo das facções pode ser “relativizado” ao pensar em como há políticos “que trabalham de maneira semelhante às organizações criminosas”, a partir do constrangimento e “encurralando para se beneficiar com emendas e aumentar a bancada de políticos”. “A diferença é que a institucionalidade os legaliza. Lógico, há exceções entre deputados, senadores, vereadores, governadores e prefeitos. Não estou sendo leviano”, acrescenta.