Tentativa de chacina: dois homens morrem e outras pessoas ficam feridas em Boa Viagem

Número exato de vítimas não foi informado pela Secretaria de Segurança Pública do Ceará

Uma tentativa de chacina foi registrada na madrugada deste domingo, 6, em Boa Viagem , município do Sertão Central do Ceará, distante 221,43 km de Fortaleza.

Uma das vítimas foi identificada por parentes e amigos nas redes sociais como Danilo de Sousa Nogueira. Ele foi velado no Memorial Nossa Senhora da Boa Viagem, no bairro Tibiquari, na tarde deste domingo, 6.

Dois homens, de 30 e 31 anos, não resistiram aos ferimentos e morreram, conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). O órgão não identificou as vítimas oficialmente.

A Delegacia de Polícia Civil de Boa Viagem deve seguir com as investigações e buscas por suspeitos.

Denúncias



A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Delegacia de Polícia Civil de Boa Viagem: (88) 3427 1202

E-Denúncias: disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br