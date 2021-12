Guaraciaba do Norte: chuva na sexta-feira, 3, causa alagamento e danos

Vídeos compartilhados em redes sociais mostram motos sendo levadas por correnteza gerada pelo alagamento e base recém-inaugurada do Ciops em que forro desabou

Fortes chuvas foram registradas na noite dessa sexta-feira, 3, em Guaraciaba do Norte, na Serra da Ibiapaba. A água causou alagamentos e danos pela cidade.

Os transtornos foram gravados em vídeo, e O POVO teve acesso às imagens. Em uma das gravações, é possível ver motocicletas derrubadas e sendo arrastadas pela chuva.

Outra sequência mostra uma base de videomonitoramento da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) em que o teto cedeu. A estação foi inaugurada em novembro deste ano.

O POVO procurou a prefeitura de Guaraciaba do Norte para informações sobre a extensão dos danos. Quando o órgão responder, esta matéria será atualizada.

Chuva em Guaraciaba do Norte causa enchente e danifica base recém-inaugurada da Ciops: https://t.co/Fl5QB5eFrO pic.twitter.com/EkUEhUA7bH — O POVO (@opovo) December 4, 2021

Dezembro marca aumento de chuvas no Ceará

O mês de dezembro é considerado o começo da pré-estação chuvosa no Ceará. Até o final do ano, é esperado o aumento na precipitação em todo o Estado.

Para este fim de semana, a maior probabilidade de chuvas é no Sertão Central e na região dos Inhamuns. Há, porém, chances de precipitação em todas as regiões do Ceará, segundo a Fundação Cearense de Metrologia e Recursos Hídricos (Funceme).

