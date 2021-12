Marcas de lingerie promovem Bazar Solidário com peças a partir de R$ 5

Duas marcas do segmento de roupa íntima feminina promovem neste sábado, 4, um Bazar Solidário com o objetivo de arrecadar alimentos não perecíveis para instituições sociais. A 21ª edição do evento acontece na fábrica da Nayane Lingerie, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza. As peças disponíveis terão preços a partir de R$ 5.

Para participar do bazar, os interessados devem doar 1 kg de alimento não perecível. A Nayane Lingerie e a Econfort Lingerie irão repassar os alimentos arrecadados para o Patronato Santana e a Irmandade Santana, duas instituições localizadas em Caucaia.

Estarão disponíveis no bazar peças de diferentes tamanhos e modelos. O uso de máscaras será obrigatório, assim como a apresentação do passaporte sanitário com a comprovação de duas doses de vacina contra a Covid-19 tomadas.

Serviço

21º Bazar Solidário Nayane

Data: sábado, 4 de dezembro

Horário: das 10 às 16 horas

Local: Fábrica Nayane Rodrigues

Endereço: Rua Everest, 847, Arianópolis, Caucaia

Entrada: doação de 1kg de alimento não perecível

