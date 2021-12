IFCE seleciona professores substitutos para quatro municípios

Editais de seleções simplificadas para professores substitutos do Instituto Federal do Ceará (IFCE) iniciam as inscrições nesta sexta-feira, 3. Ao todo serão nove vagas, com regime de contratação de 20 ou 40 horas por tempo indeterminado. As oportunidades são para as unidades de Caucaia, Iguatu, Maracanaú e Juazeiro do Norte.

As remunerações vão de R$ 2.236,32 a R$ 3.522,21 (20 horas, dependendo da titulação) e de R$ 3.130,85 a R$ 5.831,21 (40 horas, dependendo da titulação). Os seletivos de Caucaia, Iguatu e Maracanaú já iniciaram as inscrições. Para a vaga em Juazeiro do Norte as inscrições iniciam nesta segunda-feira, 6. Todos os certames terão duas etapas de realização: prova de desempenho didático e prova de títulos. Os detalhes estão no site Qseleção.

Nos municípios de Caucaia, Iguatu e Juazeiro do Norte há oferta de uma vaga em cada um para as seguintes áreas: Letras (Língua Portuguesa); Educação (Fundamentos da Educação, Política e Gestão Educacional) e Geociências (subárea Geoprocessamento), respectivamente.

Em Maracanaú as oportunidades estão distribuídas entre as seguintes subáreas: Matemática básica (duas vagas); e uma vaga para cada uma das seguintes áreas: Educação Matemática; Metodologia e Técnicas da Computação; Metalurgia de Transformação e Automação, Sensores e Atuadores.



