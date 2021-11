Guaraciaba do Norte prorroga suspensão de festas e atividades esportivas

O município de Guaraciaba do Norte, na Serra da Ibiapaba, permanecerá com eventos, atividades esportivas e cultos religiosos presenciais suspensos. O decreto nº 66/2021 publicado na última sexta-feira, 12, teria validade até essa segunda-feira, 15, mas foi prorrogado por mais uma semana. Assim, as proibições permanecem até o dia 22 de novembro.

O município vem enfrentando um aumento nos casos de Covid-19, inclusive em pessoas vacinadas, e por isso pretende conter especialmente as aglomerações, coibindo eventos em que possa ocorrer a retirada de máscaras, como festas e atividades esportivas. Os demais setores seguem funcionando normalmente.

Com mais de 40 mil habitantes, o município tem mais de 90% da população vacinada com a primeira dose e 82% com a segunda dose. "Atualmente, cidade contabiliza 47 novos casos de Covid-19, com seis internações, sendo três na enfermaria e três na UTI", informa a prefeitura.

Confira o que foi suspenso:

> Cultos religiosos presenciais;

> Uso de espaços públicos e privados, incluindo areninhas, para a prática de atividade física e esportiva, individual ou coletiva;

> Eventos esportivos de futebol profissionais e amadores, em espaços públicos ou privados, mesmo sem a presença de público;

> Eventos festivos ou de atrações musicais em salões de festas em condomínios, bem como em estabelecimentos públicos e privados, como bares, restaurantes, hotéis e outros;

> Eventos sociais em buffets, restaurantes, hotéis, públicos ou privados