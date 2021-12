Funceme indica possibilidade de chuva em todo o Ceará no fim de semana

Boletim da Funceme aponta maior probabilidade no Sertão Central e nos Inhamuns, com grandes chances, também, de precipitação no Cariri; outras regiões do Ceará têm possibilidade baixa de chuva

O mais recente boletim da Fundação Cearense de Metrologia e Recursos Hídricos (Funceme) indica probabilidades de chuva em todas as regiões do Ceará. As previsões são para três dias, incluindo o fim de semana e a segunda-feira, 6.



Segundo a Funceme, as maiores chances são no Sertão Central e nos Inhamuns, que têm probabilidade alta neste sábado, 4, e no domingo, 5. Também para este sábado, as possibilidades de chuva são elevadas no Cariri.



Para o restante do Estado, há probabilidade de chuvas, porém baixa. Na segunda-feira, 6, a chance de precipitação é baixa em todas as regiões do Ceará.



O mês de dezembro é considerado o começo da pré-estação chuvosa no Ceará. Até o final do ano, é esperado o aumento na precipitação em todo o Estado.

Para o começo do período, porém, a Funceme prevê céu estável e com poucas nuvens. Os primeiros dias de dezembro devem ter chuva devido somente a fatores locais, como brisa, relevo, umidade e temperatura.



