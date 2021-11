Guaraciaba do Norte recebe base de comando do Raio; Governo promete mais 18

Comando do Raio possui 2.572 policiais militares, atuando em 50 municípios do Interior, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) e na Capital

O município de Guaraciaba do Norte recebeu a 50ª central de videomonitoramento do Estado e a 51ª base do Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio), nesta segunda-feira, 8. A solenidade é transmitida através das redes sociais do Governo do Estado (@governodoceara) e conta com a presença do chefe do Executivo Estadual, Camilo Santana (PT). Além disso, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que o Governo do Estado pretende instalar mais 18 bases do CPRaio, nos seguintes municípios, na seguinte ordem:

Paraipaba (RFM)

Amontada (Litoral Oeste)

Bela Cruz(Litoral Norte)

Ipú (Serra da Ibiapaba)

Ipueiras (Sertão de Crateús)

Jaguaruana (Litoral Leste)

Massapê (Sertão de Sobral)

Missão Velha(Cariri)

Nova Russas (Sertão de Crateús)

Pedra Branca (Sertão Central)

Pentecoste(Litoral Oeste/Vale do Curu)

Santana do Acaraú (Sertão de Sobral)

Tabuleiro do Norte (Vale do Jaguaribe)

Ubajara (Serra da Ibiapaba)

Icapuí (Litoral Leste)

Jardim(Cariri)

Aurora(Cariri)

Campos Sales(Cariri)

Atualmente, o Comando possui 2.572 policiais militares atuando em 50 municípios do Interior, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) e na Capital, com auxílio de 1.663 motocicletas e 89 viaturas. Em relação as Centrais de videomonitoramento, há 50 centrais com 3.363 câmeras. No ano de2004, quando foi criado, o grupamento motorizado contava com 16 policiais militares e oito motocicletas.

"Serão 10 motocicletas, uma viatura, 30 agentes do Raio, 15 câmeras de videomonitoramento e um comandante da tropa do Raio. (...) O Raio é um equipe altamente preparada com o armamento que há de melhor. Nós importamos o armamento dos Estados Unidos e da Europa. É o mesmo armamento que a Polícia Federal e que o Exército americano usa. Isso tudo para preparar a polícia para trabalhar da melhor forma", Camilo Santana.

