Estudante de Juazeiro do Norte é vice-campeã no mundial de robótica

Yasmin Rodrigues, 19 anos, estudante do colégio Objetivo, de Juazeiro do Norte, foi vice-campeã no mundial de robótica da Fira 2021 - Firaworldcup. Ela venceu a etapa nacional, o Fira Brasil 2020, e hoje foi vice no mundial, que ocorre pela primeira vez no Brasil, entre 2 e 5 de dezembro, em São Luís (MA).

Em entrevista na quarta-feira, 1º, ao jornalista Farias Júnior, na rádio CBN Cariri, a estudante comentou que um de seus projetos para a Olimpíada foi a construção de um robô que pudesse passar por obstáculos, resgatar vítimas por meio de braços e sensores ultrassom e colocá-las em um local seguro.

Yasmin Rodrigues participa de competições de robótica desde os 12 anos (Foto: ARQUIVO PESSOAL)



“Eu fiquei aguardando o resultado da etapa nacional, e quando soube que tinha passado para a próxima fase do Firaworldcup foi uma alegria tremenda, principalmente por representar o Ceará, foi uma notícia que me deixou muito feliz”, afirma Yasmin. Ela comentou ainda o fato de ser mulher, num meio onde homens predominam.

Ao O POVO, ela destacou a importância de representar o Cariri mundialmente. Ela acredita que pode ser um estímulo para outras mulheres se interessarem por tecnologia e buscarem espaço. E ressaltou ainda o apoio do pai, professor Alexsandro Ferreira, que estimula o gosto pela ciência.

Yasmin exibe conquistas (Foto: ARQUIVO PESSOAL)



Desde 2016, ela participa de competições ao lado de mais dois colegas, Luiz Henrique Santana Arrais Soares e Antônio Lucas Sales Cavalcante Barbosa. Eles formam a equipe Monster High e já venceram várias competições nacionais e internacionais. Por causa da pandemia, Luiz Henrique e Antônio Lucas não participaram do Firaworldcup.



