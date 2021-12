Uece: 2ª fase do vestibular ocorre neste domingo, 5, e na segunda-feira, 6

No total, 5.671 candidatos disputam as 2.410 vagas ofertadas no certame

A segunda fase do vestibular da Universidade Estadual do Ceará (Uece) será realizada neste domingo, 5, e na segunda-feira, 6, no horário das 9 às 13 horas. Nesta fase, serão quatro provas, uma de Redação e três Específicas, estabelecidas de acordo com o curso de opção do candidato. No total, 5.671 candidatos disputam as 2.410 vagas ofertadas no certame.

Na primeira fase estavam inscritos 20.219 candidatos disputando as mais de 2 mil vagas, das quais 1.216 são para os cursos em Fortaleza e 1.194 vagas para as unidades da Uece no interior, localizadas nos municípios de Itapipoca, Crateús, Limoeiro do Norte, Iguatu, Quixadá e Tauá.

As provas da segunda fase serão realizadas na Capital, no campus Itaperi, localizado na Avenida Dr. Silas Munguba, 1.700; no Centro de Humanidades (CH), situado na Avenida Luciano Carneiro, 345; e nas unidades da Uece no interior. O Cartão de Informação do candidato com endereço e locais de prova está disponível no site: www.uece.br/cev.

De acordo com a professora Germana Costa Paixão, membro da Comissão Executiva do Vestibular (CEV), os candidatos devem ficar atentos com a nova logística adotada devido à pandemia da Covid-19. “O uso obrigatório de máscaras (o candidato deve levar sua máscara), álcool em gel em todos os ambientes, redução de candidatos por sala, distanciamento social e aferição de temperatura são os protocolos a serem seguidos por todos”, disse.

Além disso, a professora comenta que serão utilizadas apenas 50% da capacidade das salas. “Em salas com 50 lugares só serão permitidos 25 candidatos”, informa. Por fim, Germana recomendou que os candidatos cheguem ao seu local de prova com uma hora de antecedência, isto é, às 8 horas, para evitar atraso na realização da prova.



