Vídeo mostra novo ataque a empresa de internet em Caucaia; suspeito é preso

Ataque foi registrado na madrugada desta segunda-feira, 17. Vídeo mostra homens jogando gasolina e, em seguida, ateando fogo no estabelecimento Pelo menos seis ataques a empresas provedoras de internet aconteceram neste ano no Ceará

Um homem de 20 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar do Ceará (PMCE) suspeito de participar do ataque. Uma segunda ocorrência também foi registrada contra uma segunda empresa de internet na região.

Vídeos registraram o momento em que a entrada do local é tomada pelas chamas, danificando estruturas da recepção do local. Uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) foi acionada para debelar o fogo. Ainda não há informações sobre vítimas.

Os suspeitos teriam jogado gasolina e, em seguida, ateado fogo no estabelecimento.

O POVO procurou a empresa Giga+Fibra para saber sobre os procedimentos adotados após o ataque, os motivos que ligam a ação à empresa, os danos estruturais à sede e o impacto nos serviços de internet, incluindo as regiões afetadas. A matéria será atualizada quando a empresa responder.