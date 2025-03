Homem é preso no Siqueira após denúncia de coação para uso de internet de facção

Repórter do caderno de Cidades

O informe havia vindo da Coordenadoria de Inteligência (Coin), da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), que acionou a Polícia Militar do Ceará (PM-CE).

Um homem foi preso na última quinta-feira, 13, no bairro Siqueira, em Fortaleza , por posse ilegal de arma de fogo após a Polícia Militar ser acionada para averiguar uma denúncia de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, expulsão de moradores (esbulho possessório) e coação para que moradores utilizassem a internet de uma facção criminosa.

Conforme Auto de Prisão em Flagrante (APF), ao chegarem à casa indicada na denúncia, localizada na comunidade do Urubu, os policiais militares solicitaram a Jonas Coelho da Silva, de 24 anos, autorização para adentrar à residência.

Após uma vistoria, foi encontrado um revólver calibre .38 com cinco munições e uma balaclava. Um celular apreendido com o suspeito pode vir a corroborar os informe da Coin, a partir da extração dos dados do aparelho.

Jonas foi encaminhado ao 32º Distrito Policial, onde foi autuado em flagrante. Em seu depoimento, ele negou envolvimento com os crimes descritos na denúncia. O suspeito disse que sequer o revólver era dele, pois estava apenas guardando a arma.