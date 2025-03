Ataques a empresas de internet afetam serviços bancários e causam falta de conexão em Caucaia

Novos ataques a empresas de internet em Caucaia , na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), afetaram serviços bancários e deixaram moradores sem internet em localidades da região desde o último domingo, 9. Um posto do Caixa Aqui, conhecido popularmente como “Chegue e Pague”, teve serviços bancários suspensos desde segunda-feira, 10, devido à falta de conexão no distrito de Sítios Novos.

Na localidade, distante a 39 quilômetros do Centro de Caucaia, o posto é um dos poucos serviços para pagamento bancários na região, que contempla cerca de 6 mil habitantes. O POVO procurou a Caixa Econômica Federal, nesta terça-feira, 11, para saber quais procedimentos foram adotados diante da suspensão dos serviços na região e qual a orientação para os moradores.

O caso aconteceu no bairro Capuan. O veículo, utilizado para serviços de instalação e manutenção de internet, teve danos no para-brisa, retrovisor e farois. O ataque desta terça é o terceiro registrado contra a empresa cearense neste ano .

Ainda em Caucaia, outra empresa provedora de internet foi atacada, desta vez, a tiros na noite dessa segunda-feira, 10. O crime foi registrado no bairro Itambe, onde a fachada da empresa foi atingida por pelo menos seis disparos de arma de fogo. Na manhã seguinte, um carro da empresa Brisanet foi atacado a pedradas.

O cenário acontece após o registro de dois ataques criminosos da facção de origem carioca Comando Vermelho (CV) contra duas empresas de internet em Caucaia. A XConnect e A4 Telecom tiveram estruturas, como portas de vidros, cadeiras e ar-condicionados, danificadas após episódios, além de paredes pichadas com recados ‘Crime’ e ‘CV’.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou, em nota, que o grupo especial criado para investigar crimes contra provedores de internet, anunciado pelo Governo do Estado no sábado, 8, está realizando diligências e oitivas para identificar e capturar os responsáveis pelo ataque.

Em comunicado, a empresa Acnet Provedor informou que a fachada da empresa “foi covardemente alvejada” na noite de ontem. “Infelizmente, estamos com alguns clientes sem acesso, e por conta dessa problemática, não temos previsão para o retorno das visitas técnicas”, disse.

As investigações estão a cargo da Polícia Civil do Ceará (PC-CE), por meio da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco). A SSPDS não respondeu como aconteceu a ação desta terça-feira contra o veículo da Brisanet e se algum suspeito do ato criminosos foi preso, assim como não detalhou se algum suspeito dos dois ataques às duas empresas na segunda e terça foi preso.

Empresas afirmam problemas com serviços após ataques

A A4 Telecom disse, na segunda, 10, ao O POVO, que os ataques recentes comprometeram a segurança de operações e que os serviços em algumas regiões estão “temporariamente suspensos”.

“Neste momento, aguardamos as orientações e medidas emergenciais das autoridades governamentais, essenciais para garantir a segurança e proteção de toda a população”, disse a empresa.