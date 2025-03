Carro de empresa de internet é atacado a pedradas em Caucaia

/ Crédito: Reprodução/Leitor Via WhatsApp O POVO

Um carro da empresa fornecedora de internet Brisanet foi alvo de ataque a pedradas na manhã desta terça-feira, 11, no bairro Capuan, em Caucaia , na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). O veículo, utilizado para serviços de instalação e manutenção de internet, teve danos no para-brisa e retrovisor.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que o grupo especial criado para investigar crimes contra provedores de internet, anunciado pelo Governo do Estado no sábado, 8, está realizando diligências e oitivas para identificar e capturar os responsáveis pelo ataque.

As investigações estão a cargo da Polícia Civil do Ceará (PC-CE), por meio da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco). A SSPDS não respondeu como aconteceu a ação desta terça-feira contra o veículo e se algum suspeito do ato criminosos foi preso.



O POVO entrou em contato com a Brisanet para obter mais informações sobre as medidas adotadas após o ataque, se algum funcionário foi ferido e quais ações a empresa está tomando para enfrentar o cenário de insegurança. A matéria será atualizada assim que a empresa se manifestar.