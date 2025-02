Carro de empresa de internet é incendiado por criminosos no Carlito Pamplona

Repórter do caderno de Cidades

Lucas Barbosa Repórter do caderno de Cidades

Um carro de uma empresa que presta serviço a uma fornecedora de internet foi incendiado por criminosos na noite dessa segunda-feira, 3, na avenida Tenente Lisboa, localizada no bairro Carlito Pamplona, em Fortaleza. Um segundo carro também chegou a ser atacado, mas o incêndio não chegou a ser consumado.

Na ação, a Polícia Militar do Ceará (PM-CE) foi acionada e, apesar de nenhum suspeito ter sido preso, cinco unidades de coquetel molotov foram apreendidos, informou a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). De acordo com a pasta, o Corpo de Bombeiros debelou as chamas e ninguém ficou ferido. A Polícia Civil investiga o caso.