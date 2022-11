Aurora: estação ferroviária é reaberta como Centro Cultural

O Governo do Estado inaugurou nessa sexta-feira, 11, o Centro Cultural Aldemir Martins, em Aurora, no Cariri. A cerimônia foi liderada pela presidenta do Tribunal de Justiça do Ceará (TJ-CE), desembargadora Nailde Pinheiro, governadora em exercício do Ceará durante a viagem de Izolda Cela (sem partido) ao Egito para a COP 27.

Além de autoridades da cidade e do Cariri, esteve no evento a secretária da Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos (SPS), Onélia Santana. Tanto Onélia quanto Nailde nasceram em Aurora.

O Centro Cultural fica na antiga estação ferroviária da cidade. O local recebeu reformas e modernização para se tornar o novo equipamento, cuja estrutura conta com salas de exposição e biblioteca. As características visuais da estação foram mantidas como preservação do patrimônio histórico de Aurora.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

As obras incluíram reparos estruturais, nova pintura e climatização, na parte interna. O entorno também passou por restauro, com pavimentação de calçadas e áreas de circulação ao redor do Centro Cultural. As obras custaram cerca de R$ 860 mil e foram custeadas pelo Governo do Estado.

O Centro Cultural foi batizado em homenagem ao artista plástico Aldemir Martins (1922 - 2006). Natural do município, Aldemir foi um significativo expoente da arte naif brasileira, tendo grande influência do modernismo em suas obras de pintura, ilustração e escultura. Ele teria completado 100 anos na última terça-feira, 8.

O centenário do artista é o tema da edição 2022-2023 do Anuário do Ceará, que traz um capítulo dedicado a Aldemir e o projeto gráfico acerca do tema.

Mais notícias do Ceará

Sobre o assunto Primeiro remédio contra Covid chega ao Ceará; Estado recebeu 1.950 tratamentos

Corpo é encontrado em terreno em Caucaia, no Ceará

PM é presa suspeita de participação em sequestro de homem em Maracanaú

Homem é preso por estupro de vulnerável e tráfico de drogas em Sobral

Vacinação em Caucaia terá dois novos pontos fixos

Transporte urbano de Sobral terá gratuidade para candidatos do Enem 2022

Enem 2022: Izolda anuncia gratuidade em metrô de Fortaleza, Sobral e Cariri nos dias da prova

Professor denunciado por assédio a 18 alunas é preso em Cascavel

Tags