Professor denunciado por assédio a 18 alunas é preso em Cascavel

Ele chegou a fugir para Mossoró, no Rio Grande do Norte

O professor de 38 anos denunciado por assédio a pelo menos 18 alunas, em Cascavel, na Região Metropolitana de Fortaleza, foi preso nesta sexta-feira, 11. As denúncias são de que ele assediava, por meio de mensagens e carícias, alunas com idades entre 11 e 14 anos. As investigações foram subsidiadas por mensagens trocadas com as estudantes e provas testemunhais.

A denúncia foi feita pelo Conselho Tutelar do Município e investigada pela Polícia Civil, que identificou, além das mensagens trocadas por aplicativo, que as denúncias incluíam carícias feitas dentro de sala de aula. O professor foi dispensado das suas atividades e chegou a fugir para Mossoró, no Rio Grande do Norte, mas acabou se apresentando na Delegacia de Cascavel, onde foi preso.

Ele é investigado pelos crimes de importunação sexual, assédio sexual e estupro de vulnerável. A Polícia Civil representou pela prisão preventiva dele e passou a monitorar o suspeito. "Imagens das conversas entre o suspeito e as vítimas, além de provas testemunhais, subsidiaram as investigações", informou a PCCE