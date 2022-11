Vacinação em Caucaia terá dois novos pontos fixos

A ampliação do serviço é uma prevenção a uma nova onda de contaminação da covid-19

Para evitar uma nova onda de contaminação da Covid-19, a Prefeitura de Caucaia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, estendeu o funcionamento de dois pontos fixos de vacinação a partir deste sábado, 12.

Os locais já tinham horário de funcionamento de segunda a sexta das 9 às 14 horas e agora passam a atender, no mesmo horário, aos sábados. São eles o Grêmio de Caucaia, no Centro, e a Escola Rubens Vaz, no bairro Marechal Rondon.

Para receber a imunização, basta levar o documento de identidade com foto, o CPF, Cartão Nacional de Saúde, comprovante de endereço e o comprovante de imunização. Atualmente, Caucaia registra 62,38% de imunizados com todas as doses.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Serviço

Caucaia abre dois pontos fixos de vacinação contra Covid-19 neste sábado



Data : 12/11/2022

Locais:

Grêmio de Caucaia

Endereço: Rua José da Rocha Sales, 194 - Açude

Escola Rubens Vaz

Endereço: Av. Novo Horizonte, s/n - Mal. Rondon

Horário: de 9 às 14 horas



Sobre o assunto Após ser baleado na rua, homem tenta fugir e acaba morrendo dentro de shopping em Caucaia

Nove aves silvestres e um macaco-prego são resgatados em Caucaia

Tags