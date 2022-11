Programação celebra centenário do artista cearense Aldemir Martins

Natural de Ingazeiras, no Cariri cearense, Aldemir Martins foi um artista plástico com trabalhos reconhecidos no Brasil e no exterior. Para comemorar o centenário de nascimento do pintor, falecido em 2006, o Museu de Arte da UFC (Mauc) promove programação online que inicia nesta segunda, 7, com a live “O Anuário do Ceará 2022-2023 e a homenagem a Aldemir Martins” e segue até o dia 11.

A live “O Anuário do Ceará 2022-2023 e a homenagem a Aldemir Martins” acontece nesta segunda, 7, às 16h no canal do Mauc no Youtube. Com mediação de Saulo Moreno, participam os convidados Jocélio Leal, diretor de rádios do Jornal O POVO, e Bruna Forte, doutoranda em Comunicação na Universidade Federal do Ceará, que assina o capítulo do Anuário do Ceará 2022 – 2023 sobre o centenário de Aldemir.

No dia seguinte, 8, às 15h, a transmissão ao vivo terá como tema “Aldemir, centenário: memória e legado” e tem como convidados a arquiteta Mariana Martins e Pedro Martins.

Quarta-feira, 9, às 15h, será a vez da live “Aldemir para todos: ações e desafios da acessibilidade da obra de Aldemir Martins para pessoas com deficiência” com as pesquisadoras Vera Santiago, Roberto Vieira e Rebeca Barroso. Ao longo da semana também serão feitas publicações especiais nos perfis do Museu de Arte da UFC e Biblioteca da UFC nas redes sociais.







Semana em homenagem ao Centenário de Aldemir Martins



Live "O Anuário do Ceará 2022.2023 e a homenagem a Aldemir Martins"

Quando: 07 de novembro, às 16h

Onde: Canal do MAUC no Youtube

Live "Aldemir, centenário: memória e legado"

Quando: 08 de novembro, às 15h

Onde: Canal do MAUC no Youtube

Live "Aldemir para todos: ações e desafios da acessibilização da obra de Aldemir Martins para pessoas com deficiência visual"

Quando: 08 de novembro, às 15h

Onde: Canal do MAUC no Youtube



