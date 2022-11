Primeiro remédio contra Covid chega ao Ceará; Estado recebeu 1.950 tratamentos

Paxolovid é indicado para pacientes com risco de internações, complicações e mortes por causa do coronavírus

Nomeado de Paxlovid, o primeiro remédio cientificamente comprovado contra a Covid-19 chegou à rede pública do Ceará, nesta semana. No total, o Estado recebeu equivalente a 1.950 tratamentos, que já estão sendo distribuídos entre os municípios. O medicamento é indicado para pacientes com sintomas leves a moderados, com risco de internações, complicações e mortes por causa da doença.

Produzido pela empresa farmacêutica Pfizer, o Paxlovid foi desenvolvido para ser administrado por via oral, até cinco dias do início dos sintomas, após diagnóstico confirmado com teste reagente/detectável para o coronavírus.

Ainda no mês de setembro deste ano, o Ministério da Saúde (MS) havia recebido as primeiras 50 mil unidades do antiviral, formado pelos comprimidos nirmatrelvir e ritonavir. Este lote inicial de medicamentos foi incorporado ao Sistema Único de Saúde (SUS) para tratamento da Covid-19.

