Corpo é encontrado em terreno em Caucaia, no Ceará

Um corpo com lesões provocadas por disparo de arma de fogo foi encontrado em terreno no bairro Sítios Novos, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), nessa sexta-feira, 11. O POVO recebeu informações que apontam que a vítima seria uma travesti, mas a identificação não foi confirmada pela Secretaria da Segurança Pública do Ceará (SSPDS).

O órgão informou, em nota, que a Polícia Civil do Ceará (PC-CE) investiga circunstâncias de homicídio doloso, quando há intenção de matar. Caso a vítima seja confirmada, será o décimo caso de homicídio contra travestis no Ceará em 2022.

Além disso, seria o terceiro crime do tipo em menos de duas semanas neste mês de novembro. Os dois primeiros casos foram registrados nessa quinta-feira, 10, na cidade de Coreaú, no Norte do Estado, e no último dia 3, no bairro Passaré, em Fortaleza.

Equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da PC-CE, da Polícia Militar do Ceará (PMCE), do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) e da Perícia Forense estiveram no local.

O caso será investigado pelo Núcleo de Homicídios da Delegacia Metropolitana de Caucaia.

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Núcleo de Homicídios da Delegacia Metropolitana de Caucaia: (85) 3101 3360



