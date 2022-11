Enem 2022: Izolda anuncia gratuidade em metrô de Fortaleza, Sobral e Cariri nos dias da prova

Nesta sexta-feira, 11, a governadora do Ceará, Izolda Cela, anunciou gratuidade no metrô dos municípios de Fortaleza, Sobral e Cariri durante o próximo domingo, 13. Em razão do primeiro dia de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), o transporte funcionará das 10h30min às 14h30min, e das 15h30min às 19h30min, e também será válido para o VLT.

No informe, publicado via redes sociais, a governadora destaca que “a medida visa facilitar o deslocamento da população que realizará a prova neste e no próximo domingo, 20”. Além disso, a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) deve ampliar a frota de ônibus com 50 coletivos extras, neste domingo, 13. A passagem terá preço de Tarifa Social, com inteira no valor de R$ 3,30 e meia entrada estudantil no valor de R$ 1,50.



O Enem tem o objetivo de avaliar o desempenho escolar dos estudantes ao término da educação básica e, por meio das notas alcançadas com o exame, os inscritos podem ingressar em universidades. Este ano, são mais de 220 mil cearenses participando da prova, conforme informado por Izolda.

No primeiro dia do exame, 13 de novembro, serão aplicadas as provas de linguagens, códigos e suas tecnologias, redação e ciências humanas e suas tecnologias. A aplicação terá 5 horas e 30 minutos de duração, contadas a partir da autorização do aplicador para o início das provas.

Já no segundo dia, 20 de novembro, dia serão aplicadas as provas de ciências da natureza e suas tecnologias, e matemática e suas tecnologias. Serão 5 horas de duração, também contadas a partir da autorização do aplicador.



