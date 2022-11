PM é presa suspeita de participação em sequestro de homem em Maracanaú

Repórter do caderno de Cidades

Uma sargento da Polícia Militar foi presa, ainda em estado de flagrante, na noite dessa quinta-feira, 10, suspeita de envolvimento no sequestro de Clézio Nascimento de Oliveira, 32, ocorrido na segunda-feira, 7, no bairro Alto Alegre, em Maracanaú (Região Metropolitana de Fortaleza). Com Maria Aline do Nascimento Rodrigues, foi apreendido o carro que teria sido usado na ação.

Apesar do veículo ter placas "clonadas", a Coordenadoria de Inteligência (Coin), da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), através do Sistema Agilis, conseguiu identificar o carro verdadeiro, que está no nome de uma familiar da sargento.

Clézio segue desaparecido, assim como continuam a ser investigados quem são os demais partícipes do crime e a motivação do sequestro. Na delegacia, Maria Aline usou do direito constitucional de permanecer em silêncio.

A sargento é apontada como a mulher que aparece no vídeo que flagrou o crime indo até a calçada oposta àquela onde a vítima foi arrebatada — "dando impressão de que estaria no 'comando' da abordagem", como assinalou um relatório da Coin obtido por O POVO.

Entre os fatores que levaram à identificação de Maria Aline está o fato dela ter uma deficiência em uma das pernas que a faz andar de forma semelhante à mulher que aparece nas imagens.

Com antecedentes criminais por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, Clézio era monitorado por tornozeleira eletrônica — o sinal do aparelho, porém, sumiu instantes após o arrebatamento. Familiares disseram à Polícia Civil desconhecer o envolvimento dele com grupos criminosos, afirmando que, atualmente, ele emprestaria dinheiro a juros, prática conhecida como agiotagem.

Durante o sequestro, os criminosos se apresentaram como policiais, motivo que fez com que as pessoas que acompanharam a abordagem, de fato, acreditassem que se tratava de uma ação policial. Familiares de Clézio chegaram a tentar acompanhar o carro onde ele foi levado, mas os supostos policiais conseguiram despistá-los.

