Transporte urbano de Sobral terá gratuidade para candidatos do Enem 2022

Moradores de Sobral, a 245 km de Fortaleza, terão custo zero no Transporte Urbano (TranSol) durante os dias 13 e 20 de novembro, fins de semana em que será realizado o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O trajeto funcionará das 11 às 19h30min.

A medida foi decretada nesta sexta-feira, 11, pela Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria do Trânsito e Transportes (Setran), e visa a garantir que os estudantes consigam se deslocar de maneira rápida e segura aos locais de prova.

Segundo a assessoria da TranSol, não será preciso apresentar nenhum documento, apenas realizar o embarque nos ônibus durante o período estabelecido.

Outras informações sobre o funcionamento podem ser consultadas por meio do aplicativo MobSol (disponível para Android e iOS), no site da Secretaria do Trânsito e Transportes ou pelo telefone: (88) 98142-3626.

Liberação em Fortaleza

Nesta sexta-feira, 11, a governadora do Ceará Izolda Cela também anunciou gratuidade nos metrôs e VLTs da capital cearense. A motivação foi a mesma pela qual Sobral adotou a medida.

Os transportes públicos ficarão disponíveis das 10h30min às 14h30min, e das 15h30min às 19h30min.



