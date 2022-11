Homem é preso por estupro de vulnerável e tráfico de drogas em Sobral

Um homem condenado por estupro de vulnerável e tráfico de drogas foi preso durante ação da Polícia Civil do Ceará na tarde de sexta-feira, 11, em Sobral, a 234,8 km de Fortaleza. Durante operação no bairro Cohab 1, os agentes da polícia localizaram o homem que estava com um mandado de prisão definitiva em aberto.

A ordem judicial foi expedida pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Sobral.

Fora as condenações que renderam a ordem judicial ao suspeito, ele possui ficha criminal por crimes de receptação e por roubo. Ele foi conduzido a Delegacia Municipal de Sobral, onde foi cumprido o mandado de prisão definitiva por estupro e tráfico de drogas.

Com os procedimentos feitos, ele foi levado a uma unidade do sistema prisional e está à disposição da Justiça. Para não comprometer a vítima, o homem não teve a identidade revelada.

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Delegacia Municipal de Sobral : (88) 3677-4711



