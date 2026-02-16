Jiboia é resgatada em Caucaia; 2ª em menos de um mês

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará reforça que a captura deve ser feita exclusivamente por profissionais treinados / Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO

Resumo Jiboias em Caucaia: moradores creem que o lixo e ratos em terrenos vizinhos atraem os animais para as residências

No Ceará, serpentes são a maior causa de resgates; em 2025 foram 6.393 casos, comuns perto de matas e no calor

Mantenha distância, chame o 193 e não tente capturar; maltratar animais silvestres é crime ambiental. Uma jiboia foi encontrada nesta segunda-feira, 16, no bairro Novo Metrópole, em Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza.

O proprietário da residência acionou o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE), que realizou a captura do animal.

Há cerca de 20 dias, o animal da mesma espécie foi encontrado no vaso sanitário de outra residência. Conforme relatos, ele era maior e media aproximadamente 1,5 metro. Ainda segundo os moradores, as residências ficam ao lado de um terreno com vegetação nativa de caatinga, pertencente a uma mineradora. Relatos apontam também que a área verde é frequentemente utilizada para descarte de lixo. Apesar da coleta ocorrer de forma regular, os resíduos atraem ratos, o que, na avaliação dos moradores, pode explicar o aparecimento recorrente das serpentes.