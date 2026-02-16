Jiboia é resgatada em Caucaia; 2ª em menos de um mês

Jiboia é resgatada em Caucaia; 2ª em menos de um mêsSegundo moradores, o resgate reforça a sequência de avistamentos de serpentes na área residencial, situada próxima a um terreno com vegetação nativa
No Ceará, serpentes são a maior causa de resgates; em 2025 foram 6.393 casos, comuns perto de matas e no calor
Mantenha distância, chame o 193 e não tente capturar; maltratar animais silvestres é crime ambiental.
Uma jiboia foi encontrada nesta segunda-feira, 16, no bairro Novo Metrópole, em Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza.
O proprietário da residência acionou o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE), que realizou a captura do animal.
Ao entrar em contato com a corporação, ele foi orientado a manter distância e apenas observar a serpente para evitar que ela fugisse. Em seguida, a equipe foi enviada ao local e fez o resgate.
De acordo com moradores da região, esta é a segunda jiboia avistada em menos de um mês.
Há cerca de 20 dias, o animal da mesma espécie foi encontrado no vaso sanitário de outra residência. Conforme relatos, ele era maior e media aproximadamente 1,5 metro.
Ainda segundo os moradores, as residências ficam ao lado de um terreno com vegetação nativa de caatinga, pertencente a uma mineradora.
Relatos apontam também que a área verde é frequentemente utilizada para descarte de lixo. Apesar da coleta ocorrer de forma regular, os resíduos atraem ratos, o que, na avaliação dos moradores, pode explicar o aparecimento recorrente das serpentes.
Serpentes concentram maior número de resgates no Ceará
As serpentes seguem como a principal causa de acionamento das equipes de emergência no Ceará, segundo o CBMCE.
Apenas em 2025, foram registrados 6.393 resgates de cobras, o maior volume entre todas as ocorrências atendidas pelos militares no período.
Assim como no caso recente em Caucaia, a maioria dos chamados ocorre em áreas residenciais, terrenos baldios e locais próximos à vegetação, cenário mais frequente durante períodos de calor intenso.
O que fazer ao encontrar uma serpente
O Corpo de Bombeiros orienta manter quintais limpos, evitar o acúmulo de lixo ou entulho e vedar ralos e frestas.
A limpeza e capinação de terrenos também são medidas importantes, ao reduzirem a presença de pequenos animais — como roedores, insetos e aves — que servem de alimento para as serpentes.
Ao se deparar com uma cobra ou qualquer animal silvestre, a recomendação principal é manter distância.
- Isolamento: Afaste crianças e animais domésticos e evite movimentos bruscos.
- Monitoramento: Se for seguro, observe o animal à distância até a chegada da equipe.
- Acionamento: O resgate deve ser solicitado pelo número 193.
O CBMCE reforça que a captura deve ser feita exclusivamente por profissionais treinados.
Tentativas de manejo inadequado podem provocar reações defensivas e colocar moradores em risco.
Também é importante lembrar que matar, perseguir ou maltratar animais silvestres configura crime ambiental, sujeito às penalidades previstas em lei.