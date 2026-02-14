Prisão de dupla que abandonou corpo em carrinho de mão é mantida

Foto de apoio ilustrativo. Além das filmagens, uma testemunha ocular, mantida sob sigilo, identificou os dois homens após o fato / Crédito: FÁBIO LIMA

A Justiça do Ceará converteu em preventiva a prisão em flagrante de Francisco Adriano da Costa Silva Ferreira e Wagner Veras Ximenes, neste sábado, 14, durante o plantão judiciário. A dupla é acusada de envolvimento na morte de Diego Costa Silva na última quinta-feira, 12, no Parque Leblon, em Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza. Conforme documento judicial obtido pelo O POVO, após o homicídio, o corpo da vítima foi transportado pelos criminosos em um carrinho de mão em via pública.

Segundo os autos, o homicídio ocorreu diante de "uma multidão" e a ação de transportar o cadáver no carrinho de mão foi captada por câmeras de segurança pública.

As imagens permitiram que a polícia iniciasse uma perseguição imediata aos suspeitos. Além das filmagens, uma testemunha ocular, mantida sob sigilo, identificou os dois homens após o fato. Investigação do Departamento de Homicídios A captura foi realizada na sexta-feira, 13, por equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil. Um dos suspeitos tem 32 anos e já respondia por lesão corporal dolosa e roubo. Conforme a decisão da audiência de custódia, o segundo envolvido, de 31 anos, possuía antecedentes criminais por roubo. Ambos foram autuados por homicídio qualificado e por integrar organização criminosa.