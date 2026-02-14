Prisão de dupla que abandonou corpo em carrinho de mão é mantida pela JustiçaO crime, ocorrido no Parque Leblon, foi registrado por câmeras de segurança. A decisão destaca crueldade e risco que representam à ordem pública
A Justiça do Ceará converteu em preventiva a prisão em flagrante de Francisco Adriano da Costa Silva Ferreira e Wagner Veras Ximenes, neste sábado, 14, durante o plantão judiciário. A dupla é acusada de envolvimento na morte de Diego Costa Silva na última quinta-feira, 12, no Parque Leblon, em Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza.
Conforme documento judicial obtido pelo O POVO, após o homicídio, o corpo da vítima foi transportado pelos criminosos em um carrinho de mão em via pública.
Segundo os autos, o homicídio ocorreu diante de "uma multidão" e a ação de transportar o cadáver no carrinho de mão foi captada por câmeras de segurança pública.
As imagens permitiram que a polícia iniciasse uma perseguição imediata aos suspeitos. Além das filmagens, uma testemunha ocular, mantida sob sigilo, identificou os dois homens após o fato.
Investigação do Departamento de Homicídios
A captura foi realizada na sexta-feira, 13, por equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil. Um dos suspeitos tem 32 anos e já respondia por lesão corporal dolosa e roubo.
Conforme a decisão da audiência de custódia, o segundo envolvido, de 31 anos, possuía antecedentes criminais por roubo. Ambos foram autuados por homicídio qualificado e por integrar organização criminosa.
Ao decretar a prisão preventiva, a magistrada destacou a necessidade de garantir a ordem pública e a segurança da testemunha, que relatou temer pela própria vida após identificar os agentes.
"O crime aconteceu em via pública (...) o que demonstra a presença, pelo menos, dos indícios da autoria delitiva", pontuou a juíza.
Os acusados aguardam os trâmites legais no sistema prisional, com mandados de prisão expedidos no Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP).