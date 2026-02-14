Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Motorista de app é preso transportando garrafas de lança-perfume e cocaína na BR-020

Flagrante ocorreu na tarde desta sexta-feira, 13, durante fiscalização da Operação Carnaval 2026. Homem estava acompanhado da filha de 13 anos
Jéssika Sisnando
Jéssika Sisnando Repórter
Um motorista de aplicativo, de 44 anos, foi preso na tarde desta sexta-feira, 13, transportando lança-perfume e cocaína na BR-020, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) o homem realizava a viagem acompanhado da própria filha, uma adolescente de 13 anos.

A prisão aconteceu por volta das 13h30min, na altura do km 399, durante as ações de reforço de policiamento da Operação Carnaval 2026.

Conforme a PRF, ao abordarem o veículo, os agentes encontraram no porta-malas uma caixa de papelão com sete garrafas de lança-perfume e meio tablete de cloridrato de cocaína, totalizando 516 gramas da droga. Além dos entorpecentes, havia 16 frascos vazios e três aparelhos celulares, que foram apreendidos.

Diante da presença da adolescente no veículo, os policiais acionaram a mãe da menina. Ela compareceu ao local da ocorrência e informou aos agentes que é separada do condutor. Após os procedimentos legais, a filha foi entregue aos cuidados da mãe.

Motorista alega que não sabia do conteúdo da caixa 

Em depoimento, o homem alegou que recebeu a encomenda em Fortaleza e faria a entrega no município de Itatira, no interior do Ceará. Ele sustentou que o transporte tratava-se de um frete contratado via aplicativo e afirmou não saber qual era o conteúdo da caixa.

Segundo a PRF, o motorista foi encaminhado, junto com o material ilícito, para a Delegacia da Polícia Civil em Caucaia, onde foi autuado por tráfico de drogas. A Polícia Civil deve investigar a origem e o destino dos entorpecentes.

