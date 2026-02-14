Motorista de app é preso transportando garrafas de lança-perfume e cocaína na BR-020

Motorista de app é preso transportando garrafas de lança-perfume e cocaína na BR-020Flagrante ocorreu na tarde desta sexta-feira, 13, durante fiscalização da Operação Carnaval 2026. Homem estava acompanhado da filha de 13 anos
Um motorista de aplicativo, de 44 anos, foi preso na tarde desta sexta-feira, 13, transportando lança-perfume e cocaína na BR-020, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) o homem realizava a viagem acompanhado da própria filha, uma adolescente de 13 anos.
A prisão aconteceu por volta das 13h30min, na altura do km 399, durante as ações de reforço de policiamento da Operação Carnaval 2026.
Conforme a PRF, ao abordarem o veículo, os agentes encontraram no porta-malas uma caixa de papelão com sete garrafas de lança-perfume e meio tablete de cloridrato de cocaína, totalizando 516 gramas da droga. Além dos entorpecentes, havia 16 frascos vazios e três aparelhos celulares, que foram apreendidos.
Diante da presença da adolescente no veículo, os policiais acionaram a mãe da menina. Ela compareceu ao local da ocorrência e informou aos agentes que é separada do condutor. Após os procedimentos legais, a filha foi entregue aos cuidados da mãe.
Motorista alega que não sabia do conteúdo da caixa
Em depoimento, o homem alegou que recebeu a encomenda em Fortaleza e faria a entrega no município de Itatira, no interior do Ceará. Ele sustentou que o transporte tratava-se de um frete contratado via aplicativo e afirmou não saber qual era o conteúdo da caixa.
Segundo a PRF, o motorista foi encaminhado, junto com o material ilícito, para a Delegacia da Polícia Civil em Caucaia, onde foi autuado por tráfico de drogas. A Polícia Civil deve investigar a origem e o destino dos entorpecentes.