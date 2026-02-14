Motorista de app é preso transportando garrafas de lança-perfume e cocaína na BR-020

Apreensão da Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante a operação Carnaval 2026 / Crédito: divulgação/PRF

Um motorista de aplicativo, de 44 anos, foi preso na tarde desta sexta-feira, 13, transportando lança-perfume e cocaína na BR-020, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) o homem realizava a viagem acompanhado da própria filha, uma adolescente de 13 anos. A prisão aconteceu por volta das 13h30min, na altura do km 399, durante as ações de reforço de policiamento da Operação Carnaval 2026.

Conforme a PRF, ao abordarem o veículo, os agentes encontraram no porta-malas uma caixa de papelão com sete garrafas de lança-perfume e meio tablete de cloridrato de cocaína, totalizando 516 gramas da droga. Além dos entorpecentes, havia 16 frascos vazios e três aparelhos celulares, que foram apreendidos.