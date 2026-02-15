Vai chover no Carnaval? Veja previsão e cidades do CE com chuvas

Barragem de Barra do Sotero, em Croatá, na Serra da Ibiapaba / Crédito: Divulgação

Choveu em ao menos 122 cidades cearenses entre as 7 horas da manhã do sábado, 14, e as 7 horas deste domingo, 15. As informações são da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). Os números ainda são parciais, pois nem todos os postos atualizam dados em fins de semana e feriados. Ainda assim, há registros significativos: dos 261 locais de coleta que enviaram medições, 250 tiveram chuva. Dos 128 municípios em que já há informações, 122 apresentaram alguma precipitação. Ao todo, a Funceme tem mais de 500 pluviômetros, espalhados por todas as cidades cearenses.

A maior quantidade de chuva registrada no Ceará até o momento foi em Ipaporanga, na macrorregião da Ibiapaba. A altura da coluna de água no medidor foi de 135 mm.

Ipueiras, também na Ibiapaba, foi outro município a receber mais de 100 mm de chuva em 24 horas, com 123,3 mm de medição. Veja abaixo mais números. Maiores chuvas do Ceará entre o sábado, 14, e o domingo, 15 Os dados foram atualizados às 10 horas de 15/2/2026.

Tarde: Expectativa de chuva nas macrorregiões Litoral Norte, Ibiapaba, Sertão Central e Inhamuns, Jaguaribana e Cariri. Noite: Chuva no Cariri, no Sertão Central e Inhamuns, e na Jaguaribana. Alta probabilidade de chuva isolada na Ibiapaba. Segunda-feira, 16 Madrugada: Chuva no Cariri, no Sertão Central e Inhamuns e na Jaguaribana. No restante do Ceará, alta probabilidade de chuva isolada.