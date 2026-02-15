Vai chover no Carnaval? Veja previsão e cidades do CE com chuvas

Quadra chuvosa: mais de 120 cidades têm precipitação; volumes chegam a 135 mmAo menos 122 municípios tiveram precipitação entre sábado e domingo. Veja as cidades do Ceará com mais chuva e previsão do tempo para o Carnaval
Choveu em ao menos 122 cidades cearenses entre as 7 horas da manhã do sábado, 14, e as 7 horas deste domingo, 15. As informações são da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).
Os números ainda são parciais, pois nem todos os postos atualizam dados em fins de semana e feriados. Ainda assim, há registros significativos: dos 261 locais de coleta que enviaram medições, 250 tiveram chuva. Dos 128 municípios em que já há informações, 122 apresentaram alguma precipitação. Ao todo, a Funceme tem mais de 500 pluviômetros, espalhados por todas as cidades cearenses.
A maior quantidade de chuva registrada no Ceará até o momento foi em Ipaporanga, na macrorregião da Ibiapaba. A altura da coluna de água no medidor foi de 135 mm.
Ipueiras, também na Ibiapaba, foi outro município a receber mais de 100 mm de chuva em 24 horas, com 123,3 mm de medição. Veja abaixo mais números.
Maiores chuvas do Ceará entre o sábado, 14, e o domingo, 15
Os dados foram atualizados às 10 horas de 15/2/2026.
- Ipaporanga (macrorregião Ibiapaba): 135 mm
- Ipueiras (macrorregião Ibiapaba): 123,3 mm
- Ararendá (macrorregião Ibiapaba): 120,5 mm
- São Benedito (macrorregião Ibiapaba): 105 mm
- Quixeramobim (macrorregião Sertão Central e Inhamuns): 91 mm
- Meruoca (macrorregião Litoral Norte): 86 mm
- Cedro (macrorregião Cariri): 85 mm
- Crateús (macrorregião Sertão Central e Inhamuns): 83 mm
- Croatá (macrorregião Ibiapaba): 82 mm
- Deputado Irapuan Pinheiro (macrorregião Sertão Central e Inhamuns): 81,5 mm
Leia mais
Previsão do tempo: grande parte do Ceará terá chuva durante o Carnaval
Ainda de acordo com a Funceme, o restante do Carnaval deve ser de chuva em grande parte do Estado. A expectativa é de céu variando de nublado a parcialmente nublado em todo o Estado, em todos os períodos, até a terça-feira, 17. Veja abaixo a previsão para os próximos dias.
Domingo, 15
Manhã: Chuva nas macrorregiões Cariri, Sertão Central e Inhamuns, e Jaguaribana. Alta probabilidade de chuva isolada no Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém e Maciço de Baturité.
Tarde: Expectativa de chuva nas macrorregiões Litoral Norte, Ibiapaba, Sertão Central e Inhamuns, Jaguaribana e Cariri.
Noite: Chuva no Cariri, no Sertão Central e Inhamuns, e na Jaguaribana. Alta probabilidade de chuva isolada na Ibiapaba.
Segunda-feira, 16
Madrugada: Chuva no Cariri, no Sertão Central e Inhamuns e na Jaguaribana. No restante do Ceará, alta probabilidade de chuva isolada.
Manhã: Chuva no Cariri, no Sertão Central e Inhamuns e na Jaguaribana. Alta probabilidade de chuva isolada no Litoral de Fortaleza, no Litoral do Pecém e no Maciço de Baturité.
Tarde: Chuva nas macrorregiões Litoral Norte, Ibiapaba, Sertão Central e Inhamuns, Jaguaribana e Cariri.
Noite: Chuva no Cariri, no Sertão Central e Inhamuns e na Jaguaribana. Alta probabilidade de chuva isolada na Ibiapaba.
Terça-feira, 17
Madrugada: Alta probabilidade de chuva isolada no Litoral de Fortaleza, no Litoral do Pecém e no Maciço de Baturité.
Manhã: Alta probabilidade de chuva isolada no Litoral de Fortaleza, no Litoral do Pecém e no Maciço de Baturité.
Tarde: Chuva nas macrorregiões Cariri, Sertão Central e Inhamuns, Litoral Norte, Ibiapaba e Jaguaribana.
Noite: Chuva no Cariri, no Sertão Central e Inhamuns e na Jaguaribana. Alta probabilidade de chuva isolada na Ibiapaba.