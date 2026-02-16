CE: Doenças seguem como endemias em vilas do Rio São Francisco

O estudo da UFC identificou casos de esquistossomose e a presença de Barbeiros, que são os insetos vetores da doença de Chagas, em vilas produtivas rurais do Ceará / Crédito: AURÉLIO ALVES/O POVO

Uma pesquisa da Universidade Federal do Ceará (UFC) revelou que doenças tropicais associadas à pobreza persistem como endemias em comunidades reassentadas pelo Projeto de Integração do Rio São Francisco no Ceará.

O estudo identificou casos de esquistossomose e a presença de barbeiros, que são os insetos vetores da doença de Chagas, em vilas produtivas rurais localizadas nos municípios de Jati, Brejo Santo e Mauriti, mesmo com melhorias nas condições sanitárias e na infraestrutura dos locais. A área de atuação dos pesquisadores totalizou 39 quilômetros de extensão, onde estão construídas as vilas produtivas rurais de Ipê (Jati – 14 casas), Descanso (Mauriti – 77 casas) e Vassouras (Brejo Santo – 154 casas). A pesquisa, cuja coleta de dados e as análises foram realizadas entre 2019 e 2020, envolveu moradores de áreas que receberam mais de 200 famílias reassentadas pelas obras de transposição, afetadas diretamente.