Funceme alerta para possibilidade de chuvas intensas no CE

Funceme alerta para possibilidade de chuvas intensas em todo o Ceará neste domingo e segundaPeríodo de alerta vai das 16h de domingo, dia 15, até as 10h de segunda-feira, dia 16. Risco é considerado baixo, mas população deve ficar atenta às recomendações da Defesa Civil
A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) emitiu um aviso de alerta para chuvas intensas em todo o Estado do Ceará entre o final da tarde deste domingo, dia 15, e a manhã de segunda-feira, dia 16.
O período de atenção vai das 16h do domingo até as 10h de segunda-feira, de acordo com o monitoramento dos modelos numéricos globais e regionais, além do acompanhamento de diversas fontes meteorológicas.
Regiões que podem ser afetadas por chuvas intensas:
O alerta tem caráter preventivo e aponta diferentes graus de risco por município. Ao todo, os 184 municípios cearenses estão incluídos no aviso, distribuídos nas seguintes macrorregiões:
Litoral Norte – 22 municípios
Acaraú, Alcântaras, Amontada, Barroquinha, Bela Cruz, Camocim, Chaval, Cruz, Granja, Itarema, Jijoca de Jericoacoara, Marco, Martinópole, Massapê, Meruoca, Miraíma, Moraújo, Morrinhos, Santana do Acaraú, Senador Sá, Sobral e Uruoca.
Litoral do Pecém – 16 municípios
Apuiarés, General Sampaio, Irauçuba, Itapajé, Itapipoca, Paracuru, Paraipaba, Paramoti, Pentecoste, São Gonçalo do Amarante, São Luís do Curu, Tejuçuoca, Trairi, Tururu, Umirim e Uruburetama.
Litoral de Fortaleza – 14 municípios
Aquiraz, Beberibe, Cascavel, Caucaia, Chorozinho, Eusébio, Fortaleza, Horizonte, Itaitinga, Maracanaú, Maranguape, Pacajus, Pacatuba e Pindoretama.
Maciço de Baturité – 14 municípios
Acarape, Aracoiaba, Aratuba, Barreira, Baturité, Capistrano, Guaiúba, Guaramiranga, Itapiúna, Mulungu, Ocara, Pacoti, Palmácia e Redenção.
Ibiapaba – 26 municípios
Ararendá, Carnaubal, Croatá, Guaraciaba do Norte, Hidrolândia, Ipaporanga, Ipu, Ipueiras, Nova Russas, Pires Ferreira, Poranga, Cariré, Coreaú, Forquilha, Frecheirinha, Graça, Groaíras, Ibiapina, Mucambo, Pacujá, Reriutaba, São Benedito, Tianguá, Ubajara, Varjota e Viçosa do Ceará.
Jaguaribana – 24 municípios
Alto Santo, Banabuiú, Ereré, Icó, Iracema, Jaguaretama, Jaguaribara, Jaguaribe, Orós, Pereiro, Potiretama, Aracati, Fortim, Ibicuitinga, Icapuí, Itaiçaba, Jaguaruana, Limoeiro do Norte, Morada Nova, Palhano, Quixeré, Russas, São João do Jaguaribe e Tabuleiro do Norte.
Cariri – 28 municípios
Abaiara, Altaneira, Aurora, Baixio, Barbalha, Barro, Brejo Santo, Caririaçu, Cariús, Cedro, Crato, Farias Brito, Granjeiro, Ipaumirim, Jardim, Jati, Juazeiro do Norte, Jucás, Lavras da Mangabeira, Mauriti, Milagres, Missão Velha, Nova Olinda, Penaforte, Porteiras, Santana do Cariri, Umari e Várzea Alegre.
Sertão Central e Inhamuns – 40 municípios
Acopiara, Aiuaba, Antonina do Norte, Araripe, Arneiroz, Assaré, Boa Viagem, Campos Sales, Catarina, Catunda, Crateús, Deputado Irapuan Pinheiro, Iguatu, Independência, Milhã, Mombaça, Monsenhor Tabosa, Novo Oriente, Parambu, Pedra Branca, Piquet Carneiro, Potengi, Quiterianópolis, Quixelô, Quixeramobim, Saboeiro, Salitre, Senador Pompeu, Solonópole, Tamboril, Tarrafas, Tauá, Canindé, Caridade, Choró, Ibaretama, Itatira, Madalena, Quixadá e Santa Quitéria.
Grau de risco
O alerta divulgado pela Funceme classifica o risco como baixo (abaixo de 20%), o que indica que, embora exista possibilidade de chuva intensa, a probabilidade de ocorrências graves é reduzida.
Recomendações
Mesmo com risco baixo, a população deve acompanhar a previsão do tempo diariamente pelo site ou aplicativo da Funceme e seguir as orientações da Defesa Civil em caso de alterações no cenário meteorológico.
Entre as principais recomendações estão:
- Evitar áreas sujeitas a alagamentos;
- Redobrar a atenção ao dirigir em vias molhadas;
- Não se abrigar debaixo de árvores ou estruturas instáveis durante tempestades.
- Procure abrigo em local seguro durante chuva forte
- Desligue aparelhos da tomada em caso de raios
- Acompanhe alertas oficiais
Em situações de risco iminente, a orientação é buscar um local elevado e acionar a Defesa Civil do município. Para ocorrências graves, como resgates em áreas alagadas, o contato é o 193, do Corpo de Bombeiros.
A Funceme reforça ainda que os alertas são baseados em análise técnica e monitoramento contínuo, garantindo que a população seja previamente informada sobre eventuais mudanças climáticas.
