Passageiro morre após carro com placa coberta ser alvo de tiros

Em depoimento, policial penal afirmou que, após a ultrapassagem, um dos ocupantes do banco traseiro do Onix teria apontando uma arma de fogo em sua direção

Uma viagem de amigos para um show em Baturité, a 173 km de Fortaleza, terminou com um morto, um ferido e um preso preventivamente. O caso foi registrado por volta de 1h da manhã de sexta-feira, 13 de fevereiro, na rodovia CE-060. Francisco Antônio de Sales Ferreira da Silva, ocupante do banco traseiro de um Onix branco, morreu após ser atingido por disparos de arma de fogo efetuados por um policial penal que trafegava na mesma via.

O motorista do veículo atingido é um personal trainer. Ele foi preso em flagrante e teve sua prisão convertida em preventiva pela Justiça neste sábado, 14, sob a acusação de adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

Segundo os autos do inquérito policial, o motorista do veículo Onix levava quatro amigos para a festa do cantor Zé Vaqueiro. Em depoimento, ele admitiu que cobriu a placa traseira do carro com uma camisa preta para evitar multas de fotossensores, pois estava com pressa. O veículo ultrapassou um Fiat Argo branco, que era uma viatura descaracterizada da Secretaria da Administração Penitenciária (SAP), ocupada por um policial penal, que viajava com a namorada — também policial penal — e outros familiares para um velório.

Caso apresenta divergências entre os envolvidos A versão do policial penal em depoimento à Polícia é de que, após a ultrapassagem, visualizou um dos ocupantes do banco traseiro do Onix apontando uma arma de fogo em sua direção. Diante da "injusta agressão", o policial reagiu e efetuou cerca de cinco disparos contra o carro suspeito. Ele afirmou ainda que os ocupantes dispensaram objetos na via durante a fuga. Já na versão dos ocupantes do Onix, os sobreviventes negam que estariam armados. Eles afirmam que apenas ouviram os disparos após a ultrapassagem e fugiram, parando mais adiante para retirar a camisa da placa, momento em que foram alvejados novamente. Eles alegam que a única irregularidade era a ocultação da placa.

Após os disparos, o veículo foi interceptado pela Polícia Militar, que foi acionada via Ciops. Francisco Antônio foi socorrido ao hospital de Aracoiaba, mas não resistiu. Outro passageiro foi ferido de raspão. Nas buscas realizadas na região, a Polícia Militar encontrou um simulacro de pistola a cerca de 200 metros do local da abordagem. Nenhuma arma de fogo real foi encontrada dentro do carro do condutor.