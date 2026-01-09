Ferro-velho sem alvará é descoberto após flagra de lixo irregular, em Fortaleza

Ferro-velho sem alvará de funcionamento é descoberto após flagra de descarte irregular de lixo localizado na calçada da rua Pernambuco no bairro Demócrito Rocha, em Fortaleza, na manhã desta sexta-feira, 9 / Crédito: Reprodução/ Agefis

Ferro-velho sem alvará de funcionamento foi descoberto após flagra de descarte irregular de lixo localizado na calçada da rua Pernambuco no bairro Demócrito Rocha, em Fortaleza, na manhã desta sexta-feira, 9.



Durante patrulhamento de rotina, a Guarda Municipal de Fortaleza (GMF) identificou a ocorrência por meio de viatura da Inspetoria Regional 11 (IR11).