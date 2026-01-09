Ferro-velho sem alvará é descoberto após flagra de lixo irregular, em Fortaleza

Ferro-velho sem alvará é descoberto após flagra de lixo irregular, em FortalezaFerro-velho sem alvará de funcionamento é descoberto após flagra de descarte irregular de lixo localizado no bairro Demócrito Rocha, em Fortaleza, nesta sexta-feira, 9
Ferro-velho sem alvará de funcionamento foi descoberto após flagra de descarte irregular de lixo localizado na calçada da rua Pernambuco no bairro Demócrito Rocha, em Fortaleza, na manhã desta sexta-feira, 9.
Durante patrulhamento de rotina, a Guarda Municipal de Fortaleza (GMF) identificou a ocorrência por meio de viatura da Inspetoria Regional 11 (IR11).
Em seguida, a GMF solicitou o apoio da Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis), que foi acionada para realizar os procedimentos legais.
Com o material proveniente do ferro-velho irregular, o funcionário responsável pelo descarte foi orientado e obrigado a recolher todo o lixo descartado de forma inadequada.
Multa pode chegar a R$ 32.400; saiba como denunciar
Dessa forma, os fiscais da Agefis lavraram três autos de infração referentes ao descarte irregular de resíduos sólidos, e à ausência do alvará de funcionamento e do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS).
Conforme estipula o Código da Cidade (Lei Complementar Municipal nº 270/2019), é infração grave o ato de depositar materiais diversos em calçadas, vias públicas, praças, jardins ou terrenos.
Para esses casos, a multa pode variar de R$ 202,50 a R$ 2.700 para pessoa física e chegar a R$ 32.400 para pessoa jurídica.
A população pode acionar a fiscalização por meio da Central 156 e do aplicativo Fiscalize Fortaleza (disponível para Android e iOS).