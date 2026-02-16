Homem é preso por policiais disfarçados de foliões, em Barbalha

Suspeito de homicídio é preso por policiais disfarçados de foliões em BarbalhaHomem de 27 anos é suspeito de praticar um homicídio doloso contra um desafeto por dívida de drogas. Ele foi preso comemorando o Carnaval na cidade de Barbalha
Policiais civis disfarçados de foliões prenderam um homem, de 27 anos, suspeito de praticar um homicídio doloso contra um desafeto por dívida de drogas, em Barbalha, a 450 km de distância de Fortaleza, nesse domingo, 15.
Policiamento no Carnaval: Fortaleza terá mais de 2 mil agentes e Interior ultrapassa 7 mil; VEJA
Havia um mandado de prisão preventiva em aberto contra ele. Ficha criminal incluía outras três passagens por assassinatos e uma por roubo a pessoa.
Polícia Civil do Ceará (PCCE) e Polícia Militar (PMCE) atuaram em conjunto.
Conforme os investigadores da Delegacia de Barbalha, o crime ocorreu em novembro de 2025, no bairro Malvinas, no município.
Vítima não resistiu aos ferimentos após disparos de arma de fogo.
De posse das informações sobre a localização do suspeito, que se encontrava comemorando o Carnaval na cidade do Cariri, os agentes da PCCE se disfarçaram de foliões e o capturaram.
Não houve resistência ao cumprimento da decisão judicial.
Alvo já se encontra à disposição da Justiça.
Denúncias
A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.
Disque-Denúncia: 181
WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181
Delegacia de Polícia Civil de Barbalha: (88) 3102-1196
E-Denúncias: disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br