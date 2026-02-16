Homem é preso por policiais disfarçados de foliões, em Barbalha

Suspeito de matar desafeto por dívida de drogas é preso enquanto comemora Carnaval de Barbalha nesse domingo, 15 / Crédito: Reprodução/ Instagram @dpbarbalha

Policiais civis disfarçados de foliões prenderam um homem, de 27 anos, suspeito de praticar um homicídio doloso contra um desafeto por dívida de drogas, em Barbalha, a 450 km de distância de Fortaleza, nesse domingo, 15. Policiamento no Carnaval: Fortaleza terá mais de 2 mil agentes e Interior ultrapassa 7 mil; VEJA



Havia um mandado de prisão preventiva em aberto contra ele. Ficha criminal incluía outras três passagens por assassinatos e uma por roubo a pessoa.

Polícia Civil do Ceará (PCCE) e Polícia Militar (PMCE) atuaram em conjunto.

Conforme os investigadores da Delegacia de Barbalha, o crime ocorreu em novembro de 2025, no bairro Malvinas, no município. Vítima não resistiu aos ferimentos após disparos de arma de fogo. De posse das informações sobre a localização do suspeito, que se encontrava comemorando o Carnaval na cidade do Cariri, os agentes da PCCE se disfarçaram de foliões e o capturaram.