Cerca de 330 pés de maconha são apreendidos em uma pousada em Caucaia

A operação resultou de investigações iniciadas em janeiro deste ano que apontaram que “um empresário de origem estrangeira estaria promovendo, de forma reiterada, o cultivo e a produção de entorpecentes", segundo as informações da PC/CE.

O suspeito ainda não foi localizado e as investigações seguem em andamento com o objetivo de localizar o responsável pelos entorpecentes, bem como identificar outros possíveis envolvidos na prática criminosa. Uma pousada era usada como fachada para ocultar, em seus cômodos, a existência de um laboratório clandestino e estufas voltadas à produção de diversas variedades de cannabis Crédito: Reprodução/ PC-CE Conforme as apurações policiais, dentro dos cômodos de uma pousada havia um laboratório clandestino e estufas voltadas à produção de diversas variedades de cannabis. Ao todo, foram encontrados aproximadamente 330 pés de cannabis no imóvel.