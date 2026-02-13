Cerca de 330 pés de maconha são apreendidos em uma pousada em Caucaia

Cerca de 330 pés de maconha são apreendidos em uma pousada em CaucaiaDurante a Operação Jardim Oculto, a Polícia Civil apreendeu 330 plantas de cannabis em uma pousada situada no litoral do município de Caucaia
Aproximadamente 330 pés de maconha foram apreendidos em uma pousada situada no litoral do município de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza, durante a Operação Jardim Oculto, deflagrada pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC/CE), na quinta-feira, 12.
LEIA MAIS | Mais de uma tonelada de cocaína é apreendida no mar; presos são trazidos para Fortaleza
A operação resultou de investigações iniciadas em janeiro deste ano que apontaram que “um empresário de origem estrangeira estaria promovendo, de forma reiterada, o cultivo e a produção de entorpecentes", segundo as informações da PC/CE.
O suspeito ainda não foi localizado e as investigações seguem em andamento com o objetivo de localizar o responsável pelos entorpecentes, bem como identificar outros possíveis envolvidos na prática criminosa.
Conforme as apurações policiais, dentro dos cômodos de uma pousada havia um laboratório clandestino e estufas voltadas à produção de diversas variedades de cannabis. Ao todo, foram encontrados aproximadamente 330 pés de cannabis no imóvel.
Segundo a Polícia, a pousada (cujo nome e endereço não foram identificados) era utilizada como fachada para ocultar o laboratório e as plantas. Além da plantação ilícita, no local foram apreendidos os seguintes itens:
- equipamentos eletrônicos;
- munições;
- anotações relacionadas às atividades laboratoriais;
- vasto material destinado ao cultivo de maconha;
Leia mais
As apreensões ocorreram a partir das informações levantadas pelo setor de inteligência da PC/CE, pelas quais foi possível identificar o endereço suspeito.
Em seguida, o imóvel passou a ser monitorado de forma técnica e sistemática, pelas equipes policiais, com o auxílio de imagens aéreas, para a consolidação de elementos informativos e probatórios.
Com as devidas autorizações judiciais, as equipes da PC/CE se deslocaram até os endereços identificados para cumprir mandados de busca e apreensão.