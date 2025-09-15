Homem é preso após esfaquear os sogros e o cunhado na Aldeota

Fachada da Delegacia de Capturas. Imagem meramente ilustrativa / Crédito: Bárbara Moira

Um homem foi preso em flagrante suspeito de tentar matar a facadas os próprios sogros — um casal de idosos — e o cunhado na noite de sexta-feira, 12, em um condomínio localizado no bairro Aldeota, em Fortaleza. O suspeito negou o crime e afirmou ter desferido os golpes em legítima defesa.

Conforme Auto de Prisão em Flagrante (APF), era por volta de 22h20min quando policiais militares do 8º Batalhão foram acionados para uma ocorrência de violência física. Ao chegarem ao local, os PMs flagraram as três vítimas ensanguentadas e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).



A mulher chegou a dizer, na delegacia, que pensou que iria morrer e que só foi salva por causa da interferência de seu filho e de seu marido.

“Para se salvar e salvar a vida de seus pais, (a vítima) mesmo também lesionado a faca, entrou em luta corporal com (o agressor)”, afirmaram os PMs no depoimento. “(O flagranteado) também foi atingido (por facadas) e somente assim as agressões dele cessaram”.

O APF narra que o suspeito foi encaminhado ao hospital, onde se encontra internado sob escolta policial. O cunhado dele também foi internado. A idosa também precisou ser encaminhada ao hospital, mas obteve alta horas depois.



O esposo dela foi atendido e também liberado, após apresentar lesões à faca na mão. Ele se recupera de uma cirurgia recente em razão de um câncer de intestino.

Homem tem prisão preventiva decretada em audiência de custódia

Na delegacia, o suspeito afirmou que faz tratamento contra ansiedade, transtorno bipolar e depressão, tomando medicamentos controlados. Apesar disso, ele teve a prisão preventiva decretada em audiência de custódia.

"Considerando-se as informações prestadas pelas vítimas e pelos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, verifica-se que o autuado apresenta conduta agressiva, em contexto de elevada gravidade, com resultado de diversas pessoas hospitalizadas, além de residir nas proximidades da vítima, o que potencializa o risco de novas investidas", afirmou na decisão o juiz Raimundo Lucena Neto.

