Ex-delegado de SP que investigou o PCC é morto a tiros

Ex-delegado que atuou em investigações sobre o PCC é assassinado em SPO caso foi registrado nesta segunda-feira, 15, no litoral paulista. Fontes era conhecido por atuação no combate ao crime organizado
O ex-delegado-geral de São Paulo, Ruy Ferraz Fontes, foi assassinado a tiros nesta segunda-feira, 15, enquanto dirigia um carro no município de Praia Grande, no litoral paulista. O profissional dedicou mais de 40 anos à Polícia Civil de SP, e era conhecido no combate ao crime organizado.
Em nota, a Agência de Notícias do Governo do Estado de São Paulo informou que policiais militares atenderam à ocorrência e localizaram o veículo utilizado pelos criminosos. Na ocasião, os envolvidos perseguiam a vítima, que bateu em um ônibus.
Fontes atuou em investigações sobre o Primeiro Comando da Capital (PCC) nos anos 2000 e atualmente ocupava a função de secretário de Administração de Praia Grande.
O caso foi registrado na Polícia Civil, e a cena do crime preservada para a realização da perícia.
Ruy Ferraz Fontes: conheça o ex-delegado-geral de SP
Ruy Ferraz Fontes assumiu a secretaria de Administração de Praia Grande em janeiro de 2023, mas ao longo da carreira ocupou outros cargos na área de segurança.
Foi delegado-geral de Polícia e diretor do Departamento de Polícia Judiciária da capital paulista. Também atuou nas unidades do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), do Departamento Estadual de Prevenção e Repressão ao Narcotráfico (Denarc) e do Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP).
