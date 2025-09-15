Ex-delegado de SP que investigou o PCC é morto a tiros

O caso foi registrado nesta segunda-feira, 15, no litoral paulista. Fontes era conhecido por atuação no combate ao crime organizado

O ex-delegado-geral de São Paulo, Ruy Ferraz Fontes, foi assassinado a tiros nesta segunda-feira, 15, enquanto dirigia um carro no município de Praia Grande, no litoral paulista. O profissional dedicou mais de 40 anos à Polícia Civil de SP, e era conhecido no combate ao crime organizado.

Em nota, a Agência de Notícias do Governo do Estado de São Paulo informou que policiais militares atenderam à ocorrência e localizaram o veículo utilizado pelos criminosos. Na ocasião, os envolvidos perseguiam a vítima, que bateu em um ônibus.

Fontes atuou em investigações sobre o Primeiro Comando da Capital (PCC) nos anos 2000 e atualmente ocupava a função de secretário de Administração de Praia Grande.

O caso foi registrado na Polícia Civil, e a cena do crime preservada para a realização da perícia.

Guerra Sem Fim: como MPCE e Judiciário reagem ao avanço do crime organizado no Ceará | LEIA MAIS