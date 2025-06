Saiba quem é Doze, traficante do CE que foi o principal alvo de operação na Rocinha

Anastácio Paiva Pereira é apontado como um dos principais chefes do Comando Vermelho no Ceará, sendo acusado de enviar armas e drogas para vários municípios

Ipu, Guaraciaba do Norte, Santa Quitéria, Fortaleza, Caucaia, Sobral, Nova Russas e Croatá são alguns dos municípios nos quais Anastácio teria influência, conforme o inquérito policial nº 458-109/2021, da Delegacia Municipal de Guaraciaba do Norte.

Antes de entrar na mira das polícias fluminenses , Anastácio Paiva Pereira , o “Doze” ou “Paulinho Maluco”, de 36 anos, já era um velho conhecido das Forças de Segurança do Ceará . Apontado como um dos “conselheiros permanentes” da facção criminosa Comando Vermelho (CV) no Estado, ele é acusado de fornecer armas e drogas a diversos municípios cearenses, sobretudo, da Região Norte , além de ordenar homicídios e expulsão de moradores .

Anastácio também é conhecido pelo envolvimento na política de Santa Quitéria, município do qual é natural. Esse apoio teria sido decisivo para que José Braga Barrozo, o Braguinha (PSB), fosse eleito em 2020 e 2024 , conforme a Polícia Civil do Ceará.

Aquele pleito também registrou diversas ameaças praticadas por integrantes do CV a eleitores de Figueiredo. Em 2024, as ameaças foram novamente registradas. Pichações foram feitas em muros nas cidades dizendo que quem votasse no candidato emedebista “iria se ver” com a “Tropa do Paulim Maluco”.

Nesse ano, conforme o MPE, um carro, modelo Mitsubishi Eclipse Cross, foi enviado por Braguinha a Anastácio em 2024 através de servidores da Prefeitura de Santa Quitéria, no que seria parte do pagamento em troca do apoio do CV.