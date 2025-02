Armados, criminosos gravam vídeos ameaçando moradores no Quintino Cunha

Vídeo foi gravado pelos próprios criminosos na comunidade do Sossego, localizada no bairro Quintino Cunha / Crédito: Reprodução

Criminosos gravaram vídeos ostentando armas e fazendo pichações com ameaças a moradores da comunidade do Sossego, localizada no bairro Quintino Cunha, em Fortaleza. As imagens começaram a circular nas redes sociais neste sábado, 1º. A gravação mostra, pelo menos, seis homens circulando nas ruas da comunidade fazendo apologia à facção criminosa Comando Vermelho (CV). Entre as pichações feitas está uma que determina a saída dos moradores de uma residência.

"Vocês tem 24hrs pra sair" (SIC), foi inscrito nas paredes. No vídeo, é possível ver, pelo menos, um revólver. Até a publicação desta matéria, nenhum suspeito dos crimes havia sido preso.

O 10º Distrito Policial (10º DP) é a unidade da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) que apura e realiza diligências na região. A SSPDS reforça que os casos que chegam ao conhecimento das Forças de Segurança são devidamente investigados pela PCCE”. A SSPDS também reforçou que a população pode contribuir com as investigações realizando denúncias através dos números 181 e (85) 3101-0181 (Whatsapp), assim como pelo site: https://www.delegaciaeletronica.ce.gov.br/. Violência no Quintino Cunha Como O POVO mostrou no último mês de outubro, o Sossego é uma das comunidades do Quintino Cunha que sofre com as disputas entre as facções CV e Primeiro Comando da Capital (PCC).