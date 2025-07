Grupo que lavava dinheiro para o CV no Ceará é preso com R$ 1,5 milhão em cheques

Operação da Polícia Civil do Ceará (PC-CE) prende cinco pessoas suspeitas de lavar dinheiro e tráfico de drogas no Ceará / Crédito: Divulgação/PC-CE

Um grupo foi preso suspeito de lavar dinheiro para a facção criminosa Comando Vermelho (CV) no Ceará, além de atuar no tráfico de drogas no Estado. Ao todo, foram presas cinco pessoas, sendo quatro por mandados de prisão e um em flagrante em Fortaleza e nos municípios de Caucaia, Trairi e Quixeramobim. Com eles, foram apreendidos cheques que totalizaram R$ 1,5 milhão e quatro veículos entre eles carros das marcas Audi e Corolla, que totalizaram R$ 3 milhões. Foram dois carros e uma motocicleta no Ceará e um carro no estado do Paraná. A ação da Polícia Civil do Ceará (PC-CE), realizada, nesta terça-feira, 15, também apreendeu aparelhos celulares com os suspeitos.

Conforme o delegado seccional de Caucaia, Rômulo Melo, a investigação, iniciada em 2022, revelou a ligação de um empresário da cidade de Toledo, no Paraná, com traficantes cearenses que atuavam na região litorânea do Estado, em Jijoca de Jericoacoara e no Cumbuco, em Caucaia. Foi identificado que o paranaense adquiria drogas na fronteira do Paraguai e enviava para o Estado utilizando a sua empresa. Ele enviava os entorpecentes para o Ceará e outros estados, como Piauí e São Paulo. No Estado, os entorpecentes chegam, principalmente, para Fortaleza e Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), e são distribuídos para o tráfico de drogas do CV. O dinheiro do tráfico retornava para ele por Pix e depósito em dinheiro. Além dele, outros empresários de diversos ramos começaram a atuar no esquema criminoso, seguindo no modus operandi do chefe do Paraná, revelando o esquema criminoso do grupo denominado "Tropa do Empresário", que se aliaram ao CV. Na operação da Polícia Civil, pelo menos três empresários tiveram tornozelomento eletrônico implantado.