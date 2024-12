Mansão de traficante do Ceará no RJ tem piscina, poster de Breaking Bad e geladeiras de cerveja

Mansões de traficantes fugitivos do Ceará ficavam no mesmo quarteirão na Rocinha / Crédito: Reprodução/Polícia Civil do Rio de Janeiro

Durante operação policial na Rocinha, no Rio de Janeiro, para localizar traficantes do Ceará e de Goiás que se escondiam no estado do Sudeste, os policiais identificaram uma mansão que seria de Anastácio Paiva Pereira, conhecido como Doze ou Paizão. Anastácio é tido como um dos principais nomes do Comando Vermelho (CV) na região Norte do Ceará, principalmente em Santa Quitéria.

Ele está na lista dos mais procurados da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), descrito como "homicida e traficante" e considerado perigoso.

A mansão contava com piscina, deck panorâmico, geladeiras de cerveja e já estava decorada para o Natal. As imagens foram obtidas pelo portal g1 do Rio de Janeiro. Os policiais encontraram ainda um pôster da série americana Breaking Bad, que conta a história de um professor de química com câncer terminal que decide arriscar a vida para conseguir dinheiro produzindo metanfetamina. Na mesma região, foi encontrada também a mansão de José Mário Pires Magalhães, conhecido como ZM e apontado como a maior liderança do CV no Ceará. Ele seria o responsável por acolher os membros da facção que procuravam se esconder no RJ.