Prefeito preso antes da posse por suspeita de relação com facção vai a prisão domiciliar

Prefeito reeleito de Santa Quitéria, José Braga Barrozo (PSB), o Braguinha, foi liberado para cumprir prisão domiciliar neste domingo, 5, por decisão do presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE), Raimundo Nonato Silva Santos.

No despacho, o juiz deferiu pedido da defesa do prefeito, que tinha sido preso em 1º de janeiro deste ano, momentos antes da posse para novo mandato como chefe do Poder Executivo do Município.