Servidores de Santa Quitéria teriam ido ao RJ dar carro a chefe de facção

Esse é um dos indícios apontados pelo Ministério Público Eleitoral (MPE) que evidenciam o envolvimento do prefeito eleito de Santa Quitéria, José Braga Barrozo, o Braguinha (PSB), com integrantes da facção criminosa.

Servidores da Prefeitura de Santa Quitéria , município do Sertão dos Crateús, teriam ido até o Rio de Janeiro (RJ) entregar um carro para o traficante Anastácio Pereira Paiva, conhecido como Doze ou Paulinho Maluco, apontado como chefe do Comando Vermelho (CV) em diversos municípios da Região Norte do Estado.

“Outrossim, os fatos relatados e as provas apresentadas indicam que os candidatos acionados agiram em conluio com o crime organizado para obter sucesso nas eleições municipais, sendo que JOSE BRAGA BARROZO desviou o poder da sua autoridade enquanto prefeito para fins ilícitos, pois designou servidores públicos municipais para a empreitada criminosa ou com esta anuiu”, afirmou a promotora.

“Cabe frisar que Francisco Edineudo de Lima Ferreira ocupa cargo de Coordenador do Gabinete do Prefeito, enquanto Francisco Leandro Farias de Mesquita ocupa cargo de Assessor Técnico no órgão municipal de trânsito”, afirmou a promotora Priscila Rayana de Medeiros Souza. “Ambos foram nomeados por JOSE BRAGA BARROZO”.

“Notório, ainda, que houve abuso do poder econômico, pois um veículo foi levado até o Rio de Janeiro como parte de um ‘negócio’ ilícito entre o Chefe do Poder Executivo e os criminosos do Comando Vermelho, visando manter-se no poder a qualquer custo, com gravidade suficiente para afetar a normalidade das eleições, o equilíbrio entre os candidatos e macular a legitimidade do certame”.



MPE anexou em ação trecho de reportagem do portal Factual RJ registrando que carro que teria sido dado por servidores da Prefeitura de Santa Quitéria a traficante estava na casa dele na Rocinha Crédito: Reprodução/Factual RJ

Candidato, funcionários da Justiça Eleitoral e eleitores foram ameaçados



A AIJE ainda listou uma série de ações criminosas realizadas por integrantes do CV em Santa Quitéria visando influenciar as eleições municipais. Eleitores foram coagidos através de áudios e mensagens no Whatsapp, assim como pichações foram realizadas ameaçando eleitores do candidato Tomás Figueiredo (MDB).