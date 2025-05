Santa Quitéria: Justiça cassa prefeito e vice e determina inelegibilidade por 8 anos

A Justiça cearense determinou a cassação dos diplomas do prefeito de Santa Quitéria , José Braga Barrozo, conhecido como Braguinha (PSB), e do vice Francisco Gardel Mesquita Ribeiro, conhecido como Gardel Padeir o (Progressistas).

Eleitos em 2024, eles foram condenados pela prática de abuso de poder econômico e político. Braguinha e Gardel ainda podem recorrer.

O juiz eleitoral determinou que, após transitar em julgado, ou seja, quando não couber mais recurso, o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) marque novas eleições em Santa Quitéria, distante 223 km de Fortaleza.

Em nota enviada ao O POVO, a defesa do Braguinha informou que recebeu com "tranquilidade" a decisão e que as todas as medidas cabíveis já estão sendo adotadas para a "salvaguarda dos direitos políticos" do prefeito.