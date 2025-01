Prefeito de Santa Quitéria e candidata a vereadora suspeita de articular esquema seguem presos

O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) informou que o prefeito de Santa Quitéria, José Braga Barrozo (PSB), o "Braguinha", e a candidata a vereadora identificada como Kylvia Maria de Lima Oliveira, seguem presos por força de mandado de prisão preventiva. Os dois passaram por audiência de custódia nesta quinta-feira, 2, após serem presos no dia anterior em operação das Polícias Federal e Civil. Ela é suspeita de ser articuladora junto a organização criminosa, que teria influenciado as eleições municipais.

O TRE-CE determinou, no dia 31 de dezembro, as prisões de oito pessoas, com base nos pedidos realizados pela Polícia Federal e a Polícia Civil do Ceará, bem como autorizou a realização de busca e apreensão, além do afastamento de investigados por crimes como participação em organização criminosa armada e lavagem de dinheiro.