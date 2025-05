Entre 80 e 100 cearenses membros do CV estariam escondidos na Rio, diz procurador-geral

Uma operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro com apoio do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) e do Ministério Público do Ceará (MPCE) foi deflagrada, neste sábado, para capturar traficantes cearenses na comunidade da Rocinha. Foram expedidos 29 mandados de prisão e 14 de busca e apreensão.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

LEIA MAIS | Conexão entre facções: criminosos cearenses pagam "aluguéis" de R$ 100 mil para se esconder no Rio

Conforme o procurador, há uma aliança entre traficantes do Ceará e do Rio de Janeiro vinculados ao CV, alvo da operação. “Diante da chegada do Bope, essas pessoas fugiram, um número bastante expressivo de marginais fortemente armados, em direção à mata”, disse Moreira.

Os traficantes cearenses também são apontados por ordenar do Rio cerca de mil homicídios em dois anos no Estado. “A maioria praticada com requinte de crueldade teriam sido ordenados por essas lideranças [...] Daqui do Rio de Janeiro eles comandavam as ações do Comando Vermelho do Ceará”, afirma o procurador.

Chefe do CV no Pirambu entre os escondidos

Como o O POVO mostrou anteriormente, uma dos traficantes que estaria escondida no Rio é o chefe do CV no Pirambu, conhecido como ‘Skidum’ ou ‘Fiel’. Ele estaria relacionado a diversos crimes na região cearense.