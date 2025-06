Chacina do Curió: ex-PM é condenado nos EUA por mentir sobre participação no caso

Após ter sido sentenciado no Ceará pela ação criminosa que vitimou 11 pessoas, em novembro de 2015, na Grande Messejana, Antônio José de Abreu Vidal Filho foi condenado em Boston por mentir, durante audiência de imigração, sobre seu envolvimento no crime. Ele deverá cumprir 16 meses de prisão

O ex-policial militar Antônio José de Abreu Vidal Filho, de 31 anos, foi condenado pela Justiça dos Estados Unidos a 16 meses de prisão por ter mentido sobre sua participação na Chacina do Curió, em seu pedido de asilo em uma audiência de imigração. A sentença foi proferida pelo Tribunal Federal de Boston, na última quinta-feira, 29.

A Chacina do Curió deixou 11 mortos entre a noite do dia 11 e a madrugada de 12 de novembro de 2015, nos bairros Barroso, Lagoa Redonda, Curió e Messejana, em Fortaleza. As vítimas tinham entre 17 e 41 anos de idade. O crime resultou na denúncia de 45 policiais militares, entre eles o ex-PM agora também condenado pela Justiça norte-americana.